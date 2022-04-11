舒夫拿首奪大師賽　活士復出戰高標13桿結束

25歲的美國的舒夫拿(Scottie Scheffler) 盡顯世界「一哥」的氣勢，周日在美國高球大師賽抵着壓力，贏得他生涯首個大師賽冠軍，穿上代表榮耀的「綠戰袍」。至於傷愈復出的老虎活士在煞科日發揮仍然失準，最終以78桿收官，賽後坦言只會選擇性參賽。

舒夫拿煞科日打出4隻小鳥再交出71桿，四輪累積總成績以低標10桿完成，以3桿力壓北愛爾蘭名將麥艾萊實現大滿貫首勝，同時也是他今季及生涯的第四個錦標，可以繼續穩坐「一哥」的位置。隨着奧古斯塔周六宣布總獎金加碼至1500萬美元後，舒夫拿可袋走紀錄性最高的270萬美元冠軍獎金。

至於因車禍缺席賽場超過一年的老虎活士，在最後一輪比賽的表現未能復勇，同樣交出最高的78桿，四輪總桿數以高標準13桿的301(71-74-78-78)結束這場復出戰，在入圍決賽圈的52名球手排47位，倒數第6。「的確是困難，真的困難，感恩我可以在這裡比賽，我不會再打完整的賽程，只可能選擇最大的比賽，目前我未知道會否參加美國ＰＧＡ錦標賽，但我期待英國公開賽。」

即使未能躋身前列，但活士都慶幸自己可以參加今次比賽：「能夠來到這裡，不僅是比賽，我還打好第一輪（交出71桿），幾星期前我沒有想過能參加這場賽事。」