亞冠盃　上海海港正式退賽　J組只剩3隊

「亞冠盃」J組分組賽即將展開，不過與香港代表傑志同組的上海海港，周一（11日）卻獲亞洲足協（AFC）確認，因受當地封城措施所影響，需要退出今屆賽事。在AFC宣布不會安排遞補球隊下，「藍鳥」將與神戶勝利船及清萊聯爭奪出線席位。

AFC在官網表示由於上海疫情嚴重，目前正實施封城措施，令上海海港未能遠赴泰國出賽，事件經亞洲足協相關委員會商討後，決定根據比賽規則第5.2條，取消所有涉及上海海港的比賽，並且不會由其他球隊補上其位置，賽程亦同樣維持不變。

另外AFC續指按照比賽規則第8.4條，為保持公平性，其餘小組計算最佳次名時，與同組第四名的賽果將不會計算在內。在小組只剩下3隊的情況下，傑志今屆「亞冠盃」分組賽賽事，將減少至4場，意味着球隊將獲更多休息時間，「藍鳥」下周六（16日）首戰率先面對清萊聯。

對於盛傳派出青年軍的上海海港今次退賽，傑志總教練朱志光認為有利有弊：「如果對海港真係拎到6分，對球員心理上，或者我哋數字上要爭奪最佳第二名有幫助，因為唔係組組都有中國球隊，依家變咗要同另外兩隊主要對手硬碰，相對無咁著數；但變相球員休息多咗，恢復會好啲，亦唔使一周多賽。」