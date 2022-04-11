亞協盃　東方龍獅復操　盧比度望領軍出線

隨着政府開放球場予代表香港出賽的運動員訓練，東方龍獅周一（11日）在將軍澳足球訓練中心重啟停頓逾3個月的操練。主教練盧比度受訪時難掩興奮，亦指出球隊在今屆「亞協盃」的目標：「希望能夠喺分組賽中脫穎而出。」

政府上周宣布在符合特定條件下，體育處所可開放予香港代表隊及梯隊運動員，以備戰亞運、亞洲足協旗下比賽等指定賽事。港超聯球隊東方龍獅周一（11日）重啟暫停逾3個月的常規操練。據會方透露，復操首日訓練內容以體適能測試和簡單用球練習為主，以便制定未來數周的訓練日程。而是次復操職、球員須出示核酸檢測的無確診報告，方可進入球場。

主教練盧比度受訪時稱，感謝有關部門配合，讓球隊可以重投練習，又指提升球員狀態需要耐性，以免因操之過急而受傷。東方6月將赴台南市出戰「亞協盃」J組賽事，與臺南市FC、澳科鄒北記以及附加賽勝方球隊（理文或220體育會）爭出線。被問到球隊在今屆比賽的目標，盧比度回答：「我深信球隊今年一定比上屆做得更好，但絕對唔容易，希望能夠喺分組賽中脫穎而出。」

隊長梁振邦則指，今次訓練停頓是歷來最長，預料重拾狀態的時間亦相對較長，又認為今屆「亞協盃」情況特殊，提醒球隊絕不能鬆懈：「假若理文出線，一定係最大競爭對手，但台灣同澳門球隊實力都提升咗，加上佢哋一路有操練同比賽，狀態可能比我哋好，所以絕對唔可以放鬆。」