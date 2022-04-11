亞洲盃男籃外圍賽　籃總入信申請重新參賽

香港籃球隊因疫情退出亞洲盃外圍賽一事再有新發展，香港籃球總會周一（11日）發表聲明，向國際籃協（FIBA）申請重新參賽，大會亦已收了相關申請信件。總會表示已聽到了球員們連日來的意見及聲音，不過最終能否成事需視乎大會決定。

聲明指出：「對於近期香港隊男子籃球隊因疫情未能參加亞洲盃外圍賽預賽2025，由於溝通問題掀起各界關注深感抱歉！」「有鑑於現時香港疫情轉趨下滑，香港籃球總會現已重新聯絡FIBA提出重新參賽要求! 本會將竭力跟進事項，在得到進一步通知之後，稍後向各方交代事件進展。」

香港籃球總會主席陳瑞添坦言，這幾天聽到球員的心聲，因此作出行動，入信申請重啟參賽：「既然球員着緊出外比賽，我們看到眾人的反映也十分熱烈，目前疫情降低了，籃總決定同FIBA聯絡，看看賽會是否容許香港隊參賽。應球員的要求重啟申請，希望得到賽會批准申請。」

「主要是疫情比之前減緩，我們也展望未來疫情會改善。如大會首肯的話，籃總也會向政府申請特批球場訓練，希望民政署及康文署批出場地，讓港隊加強訓練。」陳瑞添重申：「球員的心聲總會很重視，而安全是第一位，望FIBA諒解並批准申請。」另外，香港亞運代表隊周一(11日)展開閉門操練，備戰9月杭州亞運。

籃總日前表示，香港隊因疫情因素退岀6月亞洲盃外圍賽，多名球員指總會事前欠溝通，在未有通知下選擇退賽。港籃成員之一蔡再懃周一於社交網站上撰文，對決定表示憤怒，他更向民政事務局、體育專員楊德強及立法會議員兼亞運團團長霍啟剛表達訴求，昐能介入向亞洲籃協提岀重新參賽。