香港隊　大港腳+U23混合集訓　24人大軍周四復操

為備戰6月舉行的「亞洲盃」外圍賽以及9月舉行的亞運，香港隊將於4月14至30日在將軍澳足球訓練中心（FTC）集訓。足總周一（11日）公布混合「大港腳」和香港隊U23的24人訓練名單。

隨着政府重開體育處所予香港代表隊及梯隊運動員，備戰亞運、亞洲足協旗下比賽等指定賽事，FTC上周起重開，足總周一（11日）公布混合大隊和U23梯隊的集訓名單，當中包括劉學銘、黃威、鞠盈智、夏志明等大隊球員；屬於亞運適齡球員的伍瑋謙、余在言、簡嘉亨、劉君正、吳文希等亦獲得徵召，而效力高力北區的楊紫彬成為唯一一位入選今次名單的非港超聯球員。此外，由於傑志、理文和東方龍獅現正分別在泰國和本地備戰亞洲賽，今次名單暫時未見相關球員。

港隊將於周四（14日）至4月30日在FTC集訓，日程相當頻密，亦因為受政府防疫規定限制，集訓僅閉門進行。港隊在6月8至14日將出戰亞盃外，赴印度與東道主、阿富汗和柬埔寨爭奪出線席位。其後7月將出戰東亞錦標賽，比賽地點未定，兩個月之後香港隊U23則需赴杭州出席亞運會。

24人集訓名單如下：

守門員：顏翺天、龐焯熙（香港U23）、蔡子濤、伍瑋謙（冠忠南區）

後衞：鄭子森、劉學銘（標準流浪）、楊紫彬（高力北區）、陳潤潼、黃浩然（香港U23)、陳凱柏（冠忠南區）、楊憲樂（晉峰）

中場：楊迪麟、余在言（標準流浪）、何家智、黎培基、鄧筵霑、黃智康、黃威（香港U23)、鞠盈智、簡嘉亨（冠忠南區）、劉君正（晉峰）

前鋒：李藹軒、吳文希（香港U23)、夏志明（冠忠南區）