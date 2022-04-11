皇家馬德里周日（10日）2比0輕取基達菲，當中21歲新星雲尼斯奧斯更完成效力皇馬以來第100場勝仗，比馬些路、沙治奧拉莫斯、賓斯馬等前輩更快達成，佢嘅潛力甚至令皇馬將佢列為非賣品。

周日皇馬主場對基達菲，雲尼斯奧斯38分鐘交出一記美妙「腳趾尾」傳球，助攻卡斯美路先開紀錄。其後盧卡斯華斯基斯射成2比0鎖定勝局，皇馬以2比0擊敗基達菲，進一步鞏固榜首優勢。

是役巴西翼鋒雲尼斯奧斯，以21歲雲271日創下皇馬生涯嘅第100場勝利，比球隊前輩包括馬些路、華拉尼、希古恩、沙治奧拉莫斯、賓斯馬等更快完成。事實上，去年3月雲尼斯奧斯喺對皇家蘇斯達嘅賽事入面以20歲7個月，達成第100場上陣嘅紀錄，只有魯爾、卡斯拿斯同甘馬曹幾位皇馬「傳奇」比佢更早完成。

以雲尼斯奧斯嘅成長軌迹，極有可能成為新一位「巴拿貝之王」。有見及此，據《馬卡報》報道，皇馬已將佢列為非賣品，安察洛堤亦都主動遊說佢要繼續留低。