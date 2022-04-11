亞冠盃　傑志1球負泰港　錄泰國友賽首敗

傑志亞冠前哨戰最後一仗，周一（11日）造訪泰國曼谷Pat體育場對陣FC泰港。「藍鳥」全場不乏具威脅攻門，惟始終未能撕破對手防線，最終0比1不敵FC泰港，以3勝2和1負的總成績完成「亞冠盃」陣前「拍跳」。

「藍鳥」周六（16日）將出戰「亞冠盃」，把握時間催谷狀態。今仗對FC泰港利用土庫曼新援明加索夫，配合丹恩奴域、安永佳等球員攻堅，隊長黃洋和門將保羅等悉數正選上陣。

FC泰港上周六（9日）才踢完聯賽，沙治奧蘇亞雷斯、邦尼拿等主力只列後備，讓傑志早段反客為主。13分鐘丹恩奴域乖巧挑傳，巴爾拿抽射中楣，明加索夫即時補中得手，惟被判越位在先慘食詐胡。

22分鐘今場司職左閘的陳晉一，運用「射家Cue」右腳施射高出，未能考驗泰港門將華拉活。31分鐘泰港迪拉薩憑一記罰球攻勢門前施射，惟僅僅斜出。9分鐘後，威廉韋達斯祖邊路切入禁區傳球，迪拉薩補射只告無功而還，雙方半場互交白卷。

換邊後傑志率先換入王振鵬、朴俊炯、陳肇鈞和艾力士，53分鐘艾力士接應羅拔圖傳中批頂，可惜偏離門框。7分鐘後，羅拔圖再落底傳中，被華拉活出迎瓦解。

「藍鳥」其後再換入羅梓駿、鄭展龍等球員，惟未能扭轉失波的命運，翟杜拉柏接應傳中窩利抽入，協助泰港64分鐘打破僵局。潘沛軒後備換入後表現活躍，74分鐘右路發難後橫傳，加維蘭攻門卻被門將華拉活擋走。

「潘沛」82分鐘再意圖助攻後備上陣的趙聡悟，惟後者的射門高出，傑志錯失追平機會。最終「藍鳥」未能成功扳平，以0比1不敵FC泰港，以總成績3勝2和1負完成「亞冠盃」6場前哨戰。

傑志今場遭遇赴泰國備戰後首場敗仗，總教練朱志光解釋，今場受限於對手縮後防線，與球隊早前訓練的內容不同，不過反正在上海海港退出的前題下，屆時球隊都會以防守為主。此外他指，泰國炎熱的天氣局限發揮，而且球員亦為了周六（16日）的比賽，在今仗作出保留：「查理史葛話有少少傷，我都唔畀佢踢。戰果只屬其次，呢場接近係一場練習賽，基本上每位球員都有落場。」

「朱Sir」稱球隊在組織攻勢和應對反擊方面有改善空間：「有時唔可以咁心急，唔好咁易踢失個波，面對反擊都要踢得聰明啲。」他又讚揚明加索夫的表現，直言此子是球隊防守反擊中的重要棋子：「佢係幾有侵略性嘅球員，喺前場起到作用，帶領到啲人走位、Cut入嚟亦都好有威脅。」

謝家強則表示，今場球員在潮濕的天氣下作賽，完場後均筋疲力盡，但球員狀態已大幅提升，已準備好迎接高水平的亞冠分組賽。