亞協盃　杜查祖利亞入兩粒　理文友賽贏春武里

即將出戰「亞協盃」附加賽的港超球隊理文，周一（11日）於泰國進行最後一仗熱身賽，硬撼泰超勁旅春武里。「黃黑軍團」憑前鋒杜查祖利亞個人梅開二度，加上基華尼頓的頭槌，最終以3比1擊敗春武里，熱身賽兩戰全勝。理文周二（12日）即將啟程前往蒙古，備戰對220體育會的「亞協盃」附加賽。

理文今仗夫添迎戰，由袁皓俊把守最後一關，一對中堅起用荷西安祖、列斯奧，前線三叉戟包括杜查祖利亞、基華尼頓及金承龍。上仗小勝警察特羅的理文，甫開賽即搶攻，8分鐘基華尼頓傳入中路，杜查祖利亞回後，中村祐人勁射被擋出底線。1分鐘後杜查祖利亞再有次半單刀機會，但同樣無功而回。

20分鐘徐宏傑前場搶得皮球，杜查祖利亞無人看管下輕鬆射入，理文領先1比0。「黃黑軍團」35分鐘差點再下一城，金承龍右路開出角球，列斯奧頭槌卻被對方守衞成功護空門。上半場補時階段，基華尼頓接應亞哥斯達左路傳中，前柱一頂破網，理文半場領先2球。

易邊後理文攻勢放緩，直至60分鐘才出現具威脅攻門，金承龍右路橫傳，可惜杜查祖利亞射門僅僅斜出。對手春武里雖然一度憑隊長維倫斯里（Rangsan Wiroonsri）追近至1比2，不過理文隨即還而顏色，杜查祖利亞禁區內射破對方門將「大細龍」，協助球隊領先3比1。比賽尾段理文陸續收起杜查祖利亞、基華利頓等主力，最終兩隊未有再增添入球，「黃黑軍團」維持贏3比1，熱身賽錄得兩戰全勝。