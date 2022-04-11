桌球運動明年將被體院降級　資助被削減

自2009年起成為香港體育學院A級精英項目的桌球，將於明年4月被降為B級精英項目，原因是在2010至2030年內未能最少參與3屆亞運或奧運，資助金額最多或被削減８成，對未來發展造成嚴重打擊。

香港桌球運動一直在亞洲處於前列位置，在男、女子項目包括英式及美式項目的亞錦賽，甚至世錦賽都贏過不少獎牌，然而自2010年廣州亞運會後，無奈於2014年起被剔出亞運項目，但將於2030年才會重返多哈亞運，而過去四屆亞運港隊共奪四金三銀三銅的佳績。

據消息指因為桌球未能在亞運符合資助標準，因此將被體院降格至B級。體院每4年會進行一次精英運動評核，跟據體院的資助標準，Ａ級項目於精英資助評核要獲取10分或以上，以及自97年起曾至少3次成為亞運或奧運項目，而其後官方曾作修改，該項目2010至2030年內曾參加3屆亞運或奧運才有機會成為A級項目。

對於桌球項目將於明年被降級，香港「一哥」傅家俊對此極為失望，他坦言目前未收到正式通知，但若最終落實對年輕一代的發展影響最大，尤其是有能力在2030年亞運爭奪奬牌的球手，他指出香港桌球總會將與體院商討，期望能夠續留為A級精英項目。

目前包括桌球、單車及滑浪風帆等，體院共有20個A級項目近1200名精英運動員，而B級項目則有13項。若桌球明年被降為B級，預計損失８成的資助，運動員亦會失去5至6成的訓練補助，對發展肯定造成影響。