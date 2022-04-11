加利仔睇好利物浦　因為袋硬曼聯3分

曼城對利物浦嘅英超大戰最終2比2和氣收場，雙方同樣尚餘7輪賽事，嚟緊就要各自修行，曼城只要全勝就可封王，而利物浦仲要應付曼聯及愛華頓等硬仗，一般睇法都係曼城較着數，不過前曼聯名宿加利尼維利就相反，認為利物浦較有利，因為曼聯根本威脅唔到紅軍。

加利仔喺電視節目咁樣分析：「我睇過晒兩隊賽程，大家都覺得曼城較易踢，而利物浦仲要對曼聯同愛華頓，參考呢兩場大戰嘅歷史數據，就覺得利物浦要攞分好困難，但講句老實話，依家曼聯同愛華頓對利物浦嚟講『好有吸引力』，即係話比曼城嘅對手更容易應付。反而曼城嘅對手屈福特、列斯聯、紐卡素，仲要為護級搏命。」

「今場之前我都覺得利物浦賽程較難打，但事實上除咗熱刺，其餘對手都冇想像中咁難。對曼聯同愛華頓難打只係歷史情感，你最近有睇曼聯比賽嗎？你唔可以將以前嘅歷史帶到依家去比。」

【曼城餘下賽程】

主客 對手(聯賽排名)

主 Vs 白禮頓(11)

主 Vs 屈福特(19)

客 Vs 列斯聯(16)

主 Vs 紐卡素(15)

客 Vs 韋斯咸(6)

主 Vs 阿士東維拉(12)

客 Vs 狼隊(8)

【利物浦餘下賽程】

主客 對手(聯賽排名)

主 Vs 曼聯(7)

主 Vs 愛華頓(17)

客 Vs 紐卡素(15)

主 Vs 熱刺(4)

客 Vs 阿士東維拉(12)

客 Vs 修咸頓(14)

主 Vs 狼隊(8)