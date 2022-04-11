港籃復操！蔡再懃望建立溝通橋樑　爭取出外集訓

香港籃球隊周一(11日)復操，備戰9月杭州亞運。對於香港籃球總會宣布已去信FIBA，申請重新報名參加亞洲盃外圍賽，港隊教練和球員對決定表示歡迎，蔡再懃希望總會日後能和球員加強溝通，期待早日恢復本地聯賽，讓球員以更佳狀態迎接國際賽。【余樂詩報道】

港隊去年遠赴約旦參加亞洲盃外圍賽對關島，惟因疫情關係，主教練安慶健及大部分主力未有隨隊，安慶健解釋，「因為教練和球員本身有正職，隔離時間會是他們岀外比賽首要考慮，如果不用隔離我亦一定會爭取帶隊。」籃總同日公布亞運訓練名單，安慶健表示，「疫情下甲一聯賽停擺，無法檢視球員狀態，港隊恢復訓練後會盡快遴選，現時隔日訓練，期望球員早日回復比賽狀態。」

教練趙永良表示理解球員想比賽心情，因國際賽對球員成長很大幫助，「一向是總會告訴我們幾時帶隊，我們再安排。我8號看報道才知道這個消息，我和球員一樣覺得需要比賽吸收經驗。而我自己都想參加（亞洲盃），今次復操其實有想過如何準備。總會其實都好，短短3、4日就有行動，相信有聽到球員聲音。」

就籃總申請重新參賽，港隊主力蔡再懃表示「籃總總算有聽意見」，但認為FIBA接納機會甚微：「因為牽涉賽程，我們原本在C組，退出後，剩下兩隊直接晉級第二階段。如果我們重新加入，他們6月又要打。現在唯有等消息，繼續練球，準備亞運。」

是次退賽，教練和球員事前不知情。蔡再懃期望籃總與球員建立溝通橋樑：「如果有一兩個球員資深球員，例如Duncan（惠龍兒）和琪哥（李琪）做代表，和籃總傾都好。」

籃總主席陳瑞添日前表示，計劃安排港隊與附近省份，如廣東隊打友誼賽，以備戰杭州亞運。蔡再懃認為可行，但強調省隊與參加亞洲盃的國家隊水平有別。他期望政府增加撥款，讓港隊出外集訓：「可以約台灣3個聯盟的幾支球隊友賽，約日本大學或次級聯賽球隊都好。」

而最佳備戰方法，他認為是「聯賽開波」，盼藉著這次事件，令籃總考慮改革聯賽：「最基本要有雙循環，例如我們滿貫輸給南華，起碼還有報仇機會。」