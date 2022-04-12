曼聯換帥臨門撻Q？坦哈格考慮RB萊比錫聘約

曼聯換帥計劃如火如荼，正當所有消息指向坦哈格將會獲聘之際，荷蘭權威媒體突然爆出坦哈格心意有變，德甲豪門RB萊比錫已加入戰團，向阿積士開出相同條款之外，佢哋可以提供更好嘅執教環境以及有更大機會出戰歐聯，令坦哈格心動。曼聯名宿加利尼維利亦表示，坦哈格最終可能會拒絕曼聯聘約。

荷蘭《電訊報》報道，RB萊比錫喺過去48小時突然加速爭奪坦哈格，並且同曼聯一樣，已答應支付阿積士200萬歐元嘅合約賠償金。RB萊比錫視坦哈格為重建計劃核心，球隊目前排德甲第4位，比曼聯更有可能提供出戰歐聯嘅機會，而且RB萊比錫嘅年輕陣容，加上多年來對發展計劃嘅投入都獲肯定，《電訊報》指坦哈格都「心郁」，目前正作出考慮。

52歲嘅坦哈格上月去曼聯面試後，雙方一直進行談判，英國《The Athletic》最新消息指，曼聯同坦哈格雖然「情投意合」，但雙方各自都有其他選擇，依家談判重點係佢喺曼聯入面嘅權力同角色，消息指坦哈格要求就買賣球員、用人等方面有絕對話事權，而呢種權力喺費格遜之後都未有曼聯領隊得到過。

曼聯名宿加利尼維利喺《天空體育》節目中亦透露：「我聽到坦哈格要曼聯答應佢所有要求先肯執教，相信唔會係關於金錢，而係關於控制、組織、簽人同青訓等等，我好懷疑佢會願意加入一個過去10年令多位名帥『瀨嘢』嘅地方。坦哈格最可能會查問有關曼聯情況嘅人係雲迪碧克，而佢應該唔會有咩好嘢講到。」

據報坦哈格會喺短期內就來季去向作出決定，但唔會喺下周一(18日)凌晨荷蘭盃決賽之前有任何官方宣布。