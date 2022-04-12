破城Goal手　馬體會要靠蘇亞雷斯翻身

馬體會喺歐聯8強首回合死守之下，仍然以0比1不敵曼城，次回合被逼搶攻，力爭反勝，35歲老將蘇亞雷斯可以大派用場。呢位烏拉圭前鋒曾經10次對曼城，射入3球及2次助攻，非常熟悉對手，馬體會食粥食飯就睇佢。

由於馬體會首回合採用「550」死守踢法，鋒線上用祖奧菲歷斯、基沙文踢正選，需要幫手回防，其後換前鋒，都係換入比較年輕嘅安祖哥利亞、馬菲奧斯根夏加強搶逼，結果蘇亞雷斯並冇上陣。

不過，次回合形勢唔同，馬體會必須入波先至有望晉級，蘇亞雷斯效力利物浦及巴塞隆拿期間，曾經10次同曼城交鋒，其中2015年歐聯16強首回合，佢射入曼城2球。2016年歐聯分組賽，巴塞主場對曼城，蘇亞雷斯亦有1次助攻，馬體會來到生死時刻，「哨牙蘇」隨時成為救世主。

另外，馬體會喺歐聯8強首回合賽事，有隨隊球迷喺比賽中做出納粹主義敬禮手勢，歐洲足協採取行動，要求馬體會次回合主場，必須關閉最少5000個座位，以及展示反歧視標語「#NoToRacism」，但馬體會表明會上訴。