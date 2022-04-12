華連加休戰13個月復出　泰桑加告別蒙地卡羅

三屆大滿貫盟主瑞士網球名將華連加因傷濶別賽場13個月，周一他在蒙地卡羅大師賽復出，惟奮戰三盤後首圈止步，而他的戰友「費天王」費達拿則在社交平台鋪上訓練照，暗示隨時復出。

37歲的華連加因為左腳傷患的問題於去年初進行了兩次手術，這是他自2020年巴黎大師賽後再次亮相於ATP1000級賽事，同時也是他自去年3月多哈的賽事後復出首戰。他苦戰了兩小時05分後，以6比3、5比7、2比6不敵世界排名36位哈薩克的布力基，無緣晉級。

「我相信身體是逐漸恢復，雖然與我所期望的還有一點距離，但應該是朝着正確方向。今天的比賽非常正面，即使是僅敗，但很開心今天表現不俗。」隨着華連加的復出，但另一邊廂法國名將泰桑加則在此完成告別戰，早前已宣布法網後退役的泰桑加，以直落兩盤2比6不敵克羅地亞的施力，結束在蒙地卡羅的最後一場比賽。

至於瑞士天王費達拿則為復出積極準備，他在個人社交平台上載了幾張訓練的圖片，不足一小時已吸引過10萬個點讚，多位球手包括意大利霍利尼及加拿大的沙普華洛夫等都留言表示期待。費達拿自去年溫布頓之後，再次進行膝蓋手術，有消息指他即將復出，但未有公布日期。