主場特醒將軍抽車　皇馬勇銳捧上盤！

歐聯8強次回合生死戰，皇家馬德里回師主場再戰車路士。「銀河艦隊」首回合憑賓施馬連中三元，領先車路士3比1，今仗返到巴拿貝主場出擊，絕對有力再贏一場，皆因皇馬主場表現特醒，近7仗歐聯主場獲6勝1負，恐怕車路士難有翻身機會，今場皇馬讓平半，睇好上盤。（Now 643周三凌晨3時直播）

皇馬近況甚佳，上場2比0輕取基達菲後，位列西甲榜首大幅領先，而且「銀河艦隊」喺歐聯戰場亦有好表現，佢哋先喺分組賽以首名出線，16強兩回合合計以3比2淘汰法甲勁旅巴黎聖日耳門。嚟到8強首回合又克服作客不利環境，以3比1技術性擊倒車路士，而且近7仗歐聯主場錄得6勝1負，包括16強次回合主場3比1反勝PSG，足見主場威力十足。

「銀河艦隊」主帥安察洛堤領軍經驗豐富，不過有喜亦有悲，佢曾於2005年歐聯決賽帶領AC米蘭領先3球優勢下，被利物浦逼和3比3，最終互射12碼失冠。「肥安」一直以此為鑑，所以就算首回合領先，今場亦唔會輕敵重蹈覆轍，藉住手執兩球領先優勢兼恃主場之利，對手翻身機會極微。況且皇馬嘅中場球員見慣大場面，莫迪歷、卻奧斯雖然年紀較大，但控球同策動組織能力極強，經常為賓施馬及雲尼斯奧斯祖利亞等攻擊手作出致命傳送，今仗喺主場球迷打氣下，大有機會再顯身手。

車路士軍心不穩靠唔住

車路士近期正值多事之秋，球會宣布賣盤前途未明，球員又要為保英超前4而耗費氣力，上場聯賽作客6比0大勝走下坡嘅修咸頓，無疑有助提振士氣，但今場對手位列歐洲頂級層次，相信「車仔」想成功翻盤都唔係咁易。而且球隊近績一般，亦證明今季回巢嘅比利時前鋒盧卡古難擔重任，就連向來表現穩健嘅鋼門艾度亞文迪亦於比賽場上接連犯錯，似乎注定衞冕失敗，今仗「車仔」作客焗攻隨時再輸一場，皇馬上盤咪錯過。