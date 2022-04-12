女足　港隊公布集訓名單備戰亞運

隨住政府開放場地予各代表隊練波，香港足球總會周二（12日）公布香港女子足球代表隊35人訓練名單，由周一（11日）起至4月29日，會在賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）進行操練，備戰9月在杭州舉行的第19屆亞運。

今期港隊女足訓練名單球員，清一色效力本地球會，其中車路士足球學校（香港）成為大戶，共有9人入選，包括港隊主力馬澤純，此外張煒琪、鍾貝琪等傑志眾將，以及效力大埔的香港足球小姐劉潤兒，亦在大名單當中。港隊女足上屆雅加達亞運成功闖入淘汰賽階段，最終取得第8名。

香港女子足球代表隊35人訓練名單：

門將：李懿茵、吳婉琪（車路士足球學校（香港））、周錦儀（大埔）、黃琬琪（和富社企）

後衞：馬澤純、黃曦桐、胡彩瑤（車路士足球學校（香港））、朱寶恩、何悅寧、許以心、郭靄嵐（公民）、冼仲意（愉園）、朱素君、鍾貝琪、蘇鎧霖（傑志）、胡樂琪（沙田）、曾柏同（大埔）

中場：陳穎霖、陳綺馨、梁匡蕎、曾麗薇（車路士足球學校（香港））、何玫薇、郭靖雯（公民）、陳詠詩、王素嫻（沙田）、湛靜雯、劉蕊澄、李頴欣（傑志）、譚加娸（大埔）

前鋒：程嘉音、關詠瑜（公民）、張煒琪、傅昭文（傑志）、劉潤兒、成慧芝（大埔）