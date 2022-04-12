被體院降級桌總發聲：失資助或現離隊潮

深受港人熱愛的桌球項目將於明年4月被香港體育學院評級由A級精英項目降為B級精英項目，資助金額亦被削減高至8成，香港桌球總會在社交平台發聲，並強調已去信政府有關當局，期望可以酌情續留，免讓桌球運動發展受到嚴重打擊。

香港桌球總會昨日在社交平台向公眾這個壞消息，並強調被降級會令他們失去最多8成的資助，除了影響到現役精英運動員及教練之外，對正備戰2030年亞運的年輕球手是一個重擊，「失去資助後相信離隊潮會陸續出現，在職的體院教練也很有可能被離職。培育運動員走到國際舞台不是1個4年就可以，係需要有長遠計劃及各方持之以恆的努力。」

桌總強調被剔出亞運，並不是他們所控制，而多年來桌球運動員在亞洲賽、世界賽、職業賽及大型運動員都取得無數獎牌為港爭光，然而疫情下桌球室關閉，近兩年很多海外賽事取消，運動員無法訓練之餘亦難代表香港出賽，「原本期望好快回復正常嘅時候，竟然收到晴天霹靂嘅壞消息。」這樣對總會來說實在是雪上加霜。

桌總已去信有關當局包括特首林鄭月娥反映訴求，並繼續爭取2026年名古屋亞運會，可加設桌球項目，然而明年3月前肯定難有定案，因此他們希望政府當局延長桌球的A級精英項目一至兩年，讓他們有時間在亞洲地區嘗試爭取提早返回亞運舞台。