收復失地搶攻維拉利爾　拜仁半場玩大佢！

今晚另一場歐聯8強次回合大戰，德甲班霸拜仁慕尼黑主場迎戰維拉利爾。首回合落後0比1嘅拜仁，今場一定要贏波先有機會晉級，主場出戰再無退路；不過維拉利爾實力唔差，打起信心之下，今場有力再做拜仁攔路虎。既然拜仁近5場歐聯主場，半場全開2球或以上，中位數1.5球半場大值得一試。（Now 644周三凌晨3時直播）

賽前被看低一線嘅西甲球隊維拉利爾，首回合喺主場表現出色，憑哥爾尼維特早段入波奠定勝局，以1比0擊敗到訪嘅拜仁。呢名荷蘭籍前鋒今屆歐聯暫時已經攻入6球，今場靠佢繼續數胡。其實「黃色潛艇」首回合雖然控球率唔多，但反擊攻勢相當入肉，中場高基連表現活躍，仲試過入波僅被判詐胡；啱啱喺西甲鬥畢爾包，維拉利爾一班主力球員全部先列後備，擺明養精蓄銳，留力今場專心打反擊，乘拜仁心急搶攻疏於防守，「黃色潛艇」上半場隨時偷雞入到波。

主場慣演入球騷

拜仁首回合一直控制戰局，可惜整場比賽未有太多具威脅攻門，最終繼2017年9月不敵巴黎聖日耳門後，再次喺歐聯作客輸波。身為前屆歐聯冠軍嘅拜仁，實力無疑比維拉利爾優勝，而且仲有主力艾方素戴維斯、小將穆斯亞拿相繼復出，今場回歸主場為收復失地，一開波必定瘋狂搶攻。拜仁今屆歐聯主場攻力強勁，4戰狂轟20球，今場好大機會再次大手交易，1.5球半場大必捧。