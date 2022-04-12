C朗開心焗桑拿　唔通單嘢拆掂咗？

C朗率領曼聯喺上周六輸畀愛華頓之後，再拍甩小球迷手機，據報小球迷患有自閉症，搞到C朗近日周身蟻，出現暴躁、恰細路等指控，C朗喺IG道歉並邀請對方去奧脫福睇波亦遭拒絕，究竟點算好？C朗昨日竟然喺IG上載焗桑拿短片，面帶微笑，唔通拆掂咗？

C朗喺IG公開道歉，並邀請對方睇波，曼聯官方稱不作處罰，但警方調查繼續，小球迷母親則表示唔會去，仲話要C朗當面道歉先收貨，咁樣再搞落去真係沒完沒了，英國傳媒《The Athletic》有最新消息，原來C朗已派人接觸小球迷母子，商討賠償事宜，照咁睇應該拆得掂。

事後現場有更多影片流傳，有一段是開賽時C朗步入球場期間與一名小球迷擊掌，並證實該小球迷就是賽後被打甩手機嘅同一人。

另外曼聯隨隊記者Laurie Whitwell指出，佢觀察到今次事件C朗出現多個錯誤，例如最低限度應該賠償一部新手機，再同小球迷私下傾談，而唔係無視所有人，喺IG發個道歉了事實在唔恰當。

該記者認為，曼聯應該安排心理醫生為C朗作檢查，因為包括今次事件，C朗經常情緒失控、隨意表達不滿、埋怨隊友，對球隊唔係好事。