車路士贏波都出局　衞冕歐聯失敗

周三(13日)凌晨歐聯8強次回合大戰，上屆冠軍車路士作客一度領先皇馬3比0，以為晉級在望，但被追至3比1，兩回合合計打和4比4，需要加時決勝負，賓施馬再次成為「銀河艦隊」救世主，加時頂入最關鍵1球，即使皇馬輸2比3，總比數仍然贏5比4，打入4強，車路士衞冕失敗。

車路士首回主場輸1比3，陷入出局邊緣，今仗背水一戰，反客為主踢出超強氣勢，開賽15分鐘就由美臣蒙特射入靚波，打開紀錄。

換邊後初段，美臣蒙特開出角球，由盛傳會轉投皇馬嘅魯迪格頂入，兩回合合計扳平3比3。車仔得勢不饒人，62分鐘馬高斯阿朗素近門射入，但VAR指呢位左翼衞犯手球在先，判入波無效，車仔繼續搶攻，75分鐘由迪姆華拿射成3比0，總比數反超前4比3。

當全世界以為車路士會創造奇迹時，皇馬靠後備上陣嘅洛迪高高斯喺80分鐘射入，追至1比3，總比數打和4比4。

進入加時，皇馬黃金拍檔發揮威力，雲尼斯奧斯祖利亞左路傳中，由賓施馬頂入，呢位34歲法國國腳兩回合鬥車仔，總共轟入4球，成為皇馬晉級大功臣。

皇馬打入4強之後，將會同曼城對馬體會嘅勝方爭入決賽。