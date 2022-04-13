拜仁臨尾香　維拉利爾隔16年再入歐聯4強

周三(13日)凌晨歐聯8強次回合，原本被視為爭標熱門嘅德甲勁旅拜仁慕尼黑主場出擊，踢到88分鐘，被維拉利爾逼和1比1，兩回合合計拜仁輸1比2出局，維拉利爾繼2006年之後，相隔16年再打入歐聯4強，創造球場勵志故事。

拜仁慕尼黑首回合作客輸0比1，令好多人跌爛眼鏡，佢哋今場有地利優勢都要踢到52分鐘，先至由羅拔利雲度夫斯基射入，總比數扳平1比1。

拜仁只要再入1球，就可以反勝晉級，全力搶攻，防線難免空虛，踢到臨完場前2分鐘，被維拉利爾打突擊偷襲得手，卓禾斯後備上陣僅4分鐘就入波，幫維拉利爾追和，呢支西甲奇兵兩回合合計贏2比1晉級4強，今仗係維拉利爾主帥艾美利教波生涯第50場歐聯，終於首次嘗到打入4強嘅滋味。

賽後拜仁教練拿高斯文仍然指球隊表現出色，但最衰首回合踢得差輸波，同埋今場湯馬士梅拿錯失1次入波黃金機會，否則領先2比0，結果將完全唔同。湯馬士梅拿情緒低落，話接受唔到出局。

現時僅排西甲第7位嘅維拉利爾喺分組賽兩戰曼聯都輸波，只係以次名出線，但進入淘汰賽後愈戰愈勇，16強淘汰祖雲達斯，8強踢走埋拜仁慕尼黑，呢支「黃色潛艇」將於4強同利物浦對賓菲加嘅勝方爭入決賽。