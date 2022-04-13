老兵不死！2位36歲老將齊當選最佳球員

周三(13日)凌晨歐聯8強次回合，2支西甲球隊皇馬及維拉利爾一齊晉級4強，無獨有偶雙方陣中同為36歲嘅老將莫迪歷、艾比奧爾都一齊當選最佳球員，薑果然係老嘅辣。

莫迪歷今場踢足120分鐘，73次傳球有65次畀到隊友，1次射中目標，防守亦出色，有1次封堵對手射門，2次攔截及4次搶波成功，最關鍵係80分鐘美妙長傳畀洛迪高高斯射入，追至1比3，否則皇馬已被淘汰。

歐洲足協技術觀察團指呢位克羅地亞名將控制住中場，成為球隊發動機，表現攻守兼備，就算冇入波，仍然係場上最佳球員。

至於維拉利爾中堅艾比奧爾一夫當關，力阻拜仁慕尼黑強攻，佢今場有13次解圍、2次封阻、1次攔截，歐洲足協技術觀察團指呢位西班牙老將喺球場上展現偉大領導力，空中一對一爭頂對抗，佔絕對優勢，識用腦踢波。

賽後艾比奧爾話：「我哋兩回合都吃盡苦頭，可以打入4強實在令人難以置信，我哋仲想得到更多，我認為我哋可以為任何對手製造麻煩。」

艾比奧爾曾於2009至13年效力皇馬，今次可以同前隊友莫迪歷一齊當選最佳球員，實在難能可貴。