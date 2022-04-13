「一哥」祖高域紅土賽首演出局　生涯最差

剛重奪世界「一哥」位置的祖高域陷入生涯低谷，周三他出戰今年首場紅土賽事即被擯出局，在蒙地卡羅大師賽失去9個發球局，不敵世界排名46位的西班牙新秀霍建拿，生涯第二次在這個賽事遇上「一輪遊」。

由於堅持不接種新冠疫苗，自澳網起缺席了多項賽事，這位塞爾維亞球星今年僅出戰了兩個比賽，2月亮相杜拜僅於8強止步，而來到紅土賽季的首仗兼今季第4場比賽，他在蒙地卡羅次圈遇上霍建拿，在領先一盤的情況以3比6、7比6(5)、1比6落敗，他賽後坦言完全不在狀態:「特別是第三盤，我覺得自己體能上已沒有力氣；我知道這幾個月是生涯最具挑戰，但我會繼續嘗試提升狀態。」

曾先後於2013及2015年在蒙地卡羅奪冠的祖高域，今仗共有51次無壓力失誤，每一盤都掉去自己三個發球局，一場比賽被對手9次破發，這是生涯最差紀錄，過去也曾試過4次，但都是在五盤三勝的大滿貫賽事，而三盤兩勝制是賽事則屬首次，而這個成績無疑對他爭取衞冕法網的目標，重重打擊。

至於霍建拿下仗將面對哥芬或伊雲斯的勝方，而衞冕冠軍的希臘名將西西帕斯則輕鬆以直落盤6比3、6比0淘汰霍利尼，闖入16強。