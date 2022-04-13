亞冠盃　傑志抵達武里南　陳肇鈞：心態已Ready！

即將出戰「亞冠盃」分組賽的傑志，周二（12日）轉移陣地，到達比賽城市武里南，為大戰作最後準備。「藍鳥」赴泰後經歷6場熱身賽，不少陣中球員都直言成功達到理想練兵作用，其中陳肇鈞就認為傑志的亞冠隊形已成型，球員之間默契亦有提升，只差臨場發揮。

傑志周一（11日）完成與泰港拍跳後，6場亞冠前哨熱身賽已經戰罷，最終取得3勝2和1負，中場陳肇鈞認為友賽賽果為其次，最重要是能夠做到練兵的目標：「之前都停咗兩個月，6場比賽做到想做嘅嘢，包括練好體能，同埋組織一個針對亞冠踢法嘅隊形，大致上每個球員每個位置，都準備得好好，特別朱Sir（傑志總教練朱志光）很熟悉球員，知道點樣部署，依家欠缺嘅就係臨場發揮。」

Philip希望將熱身賽期間與隊友形成默契，運用到「亞冠盃」賽場：「友賽同隊友嘅溝通除咗發揮自己長處之外，整體嚟講係可以幫到球隊，呢個係最重要。」Philip表示會把握賽前幾日時間，作最後調整，並不忘感謝球會悉心的備戰安排：「到最後亞冠嘅賽果如何冇人知，只知道呢一刻，傑志各方面嘅準備都做得好好，心態上已Ready，希望可以代表香港創一番好成績。」

傑志將於周六（16日）在今屆「亞冠盃」分組賽登場，首戰面對清萊聯，隊長黃洋亦認為連續與泰超前列球隊拍跳，有助傑志提前適應泰超球隊的踢法和節奏，熱身賽總體達到重拾比賽狀態及適應天氣的目的。對於上海海港臨陣棄權，黃洋直言感到可惜：「始終係自己家鄉球隊，同埋分組賽少咗兩場比賽，教練組可能要重新調整比賽計劃，年輕球員亦少咗上陣練兵嘅機會。」