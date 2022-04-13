23號定24號經典？NBA球星號碼總有段故

常言道：「有得必有失！」占士夏登季中如願被交易到76人，但新東家已高掛張伯倫的13號球衣，只好放棄這個高中開始使用的號碼，改穿1號。事實上，不少NBA球員生涯穿過兩個，甚至三四個號碼，原因可能與「大鬍子」一樣迫不得已，亦有可能討個意頭，象徵新開始……以下盤點幾個經典例子，看看他們「一變四，四變十二」的原因吧！■文：許思彤

高比拜仁24小時奉獻籃球

8、24，兩個伴隨高比拜仁一生的數字，見證兩代紫金王朝。但原來，高比最初心儀33號，因它屬於「天勾」渣巴，才把訓練營穿着的143號，3個數字相加，展開「#8小飛俠」的故事。「#24黑曼巴」，是10年後的篇章。

當時奧尼爾離隊，高比開啟殺神模式，創下三節62分、單場81分的紀錄，卻無法擺脫「獨食」之名。經歷兩季失敗，高比宣布改穿24號，有人揣測與他「轉會」Nike有關，另一個說法是，他想比米高佐敦（生涯大部分時間穿着23號）厲害一點。多年後，高比才親自解畫：「一天有24小時，我想奉獻所有時間和精力給籃球。」這句話呼應了「你見過凌晨四點的洛杉磯嗎？」充分展現他的勤奮。

8號生髮能力勝一籌

那麼，哪個高比更強？8號還是24號？這條千古難題，連他本人都無法解答：「如果8號遇上阿基里斯腱斷掉的24號，24號會有很大麻煩。如果24號碰上肩膀撕裂的8號，就輪到8號頭痛了……不過，8號有24號永遠沒有的東西，就是生髮能力！」當然，湖人沒用頭髮評定高比的成就，同時退役兩件球衣，堪稱最高榮譽。

45號被嘲唔掂 米高佐敦重披23顯神迹

1995年，隨着一句「我回來了」，米高佐敦換上45號球衣，重返NBA：「我不想再穿23號，因為爸爸（1993年遇害）已經看不到了。我想有個新開始。」新開始不太順暢，佐敦季末17場的命中率跌到41.1%，讓「禪師」積遜不禁戲謔：「佐敦總說，他打棒球穿着45號的時候，擊球率是0.202。我總回答：『你現在命中率也差不多。』」

公牛復興多得安達臣

不過，真正迫使「籃球之神」重披23號戰袍的，是魔術後衞安達臣。當年東岸季後賽次輪，安達臣抄截佐敦，讓隊友「絕殺」拿下首勝後，說了一句：「45號不如23號。如果是23號，我可抄不到那球。」鏡頭轉到第二場的賽前熱身，佐敦脫下外套後，全場轟動——他穿回了23號，也重現神迹，攻入38分，扳平場數。雖然公牛還是輸掉了系列賽，但王朝復辟只是時間問題，他在翌年開始迎來第二次三連霸。或許，這就是激怒神的後果。

唔信邪！保羅佐治PG-13夠噱頭

作為高比拜仁「鐵粉」，保羅佐治生涯早期穿着24號球衣，直到2014年夏天，在美國隊訓練營受傷，右腳幾乎90度骨折，才改穿13號。

如果想轉運，「13」不算一個好選擇，它在西方象徵厄運，很多樓層、門牌都會跳過這個數字。但「13」和保羅佐治的縮寫，卻天造地設。有《ESPN》記者曾建議：「我有一個讓保羅家喻戶曉的方法，改穿13號。這樣大家便會叫他『PG-13』（一種美國電影分級，代表內容不適宜13歲以下兒童，須要家長陪同觀看）：『警告！這場比賽可能含有粗口、暴力和超高難度出手！完全無法掌控！』」

曾經風光今季又傷過

保羅佐治欣然接受這個建議，按照聯盟規定，買下市面上所有的溜馬24號球衣，捐給母校，正式成為「PG-13」。而像記者說的一樣，他持續打出「限制級」表現，在雷霆衝上MVP榜第3，轉到快艇，更勇闖西岸決賽。可惜今季右手肘韌帶撕裂，缺陣3個月後，3月底才復出，球迷終於「有戲睇」喇！

23同6氹氹轉 勒邦占士揸唔定主意

米高佐敦和勒邦占士誰是「GOAT」（史上最偉大球員），球迷心中有數。但占士說過，他是因為「籃球之神」穿23號的，把天賦帶到邁阿密後，也是因為這個原因不穿23號：「既然佐敦無法成為NBA Logo（目前是韋斯特的剪影），就用別的東西致敬。我認為球員不該再穿23號，我會發起聯署，並帶頭做起。」至於為甚麼改穿6號？占士解釋「J博士」艾榮（76人時期穿着6號）是他的偶像，他的兩個兒子生日同樣包含6字。

改冧把快過轉會

不過，占士改口的速度媲美轉隊。2014年，他宣布重返騎士後，在Twitter發起「6或23」的投票，其後寫道：「2x3=6，就決定23了！」這個號碼沿用到2021年、占士效力湖人的第四年，他又轉回6號。有指「大帝」想退位讓賢，把23號讓給隊友安東尼戴維斯；有指這是為了宣傳電影《太空也入樽：改朝換代》……真相只有本人知道。