克莉絲塔絲第三次宣布掛拍：生涯無憾

前世界網壇「一姐」比利時的「阿金」克莉絲塔絲在個人社交平台，再度宣布第三次退役，她坦言疫情打亂了復出的計劃，最終以家庭為重，決定離開賽場。

這位4屆大滿貫盟主自2020年2月復出WTA巡迴賽，但因疫情的影響下她僅參加了五場比賽，「我想告訴大家，我決定不再參加任何賽事。」她在社交平台宣布消息，並上載了一家五口的合照 :「我急不及待要去嘗試另一個新冒險，感謝大家過去兩年的支持。」

38歲的「阿金」已是3孩之母，她於05年贏得美網後，於07年宣告為了家庭而退役，然而兩年後她重返網壇，並奪得三個大滿貫冠軍，包括09年及10年美網，以2011年的澳網錦標，於2012年再次宣布掛拍。

直至2019年底她再次宣布新賽季復出，更與網壇傳奇麥根萊拍攝短片造勢，遺憾是復出計劃被新冠肺炎疫情打亂，自2020年起她遭遇五連敗，最近一次亮相是去年的印第安韋爾斯網賽，而上季初還感染了新冠肺炎。

她坦言生涯沒有遺憾，並為自己感到自豪；「阿金」生涯共贏過41個WTA女單冠軍，當中包括02、03及10年的年終賽。