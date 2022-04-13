肥安嚇破膽　幾乎重演17年前悲劇

皇馬喺歐聯8強首回合作客贏車路士3比1，以為可以輕鬆晉級，點知次回合主場出擊，卻陷入劣勢，兩回合總比數一度反落後3比4，令人聯想起2005年歐聯決賽，同樣由安察洛堤執教嘅AC米蘭，上半場領先利物浦3比0，但換邊後被逼和3比3，最後互射12碼A米敗陣失冠，幸好皇馬今次避過一劫，「肥安」幾乎被嚇破膽。

安察洛堤可以執番一身彩，佢臨場調動非常關鍵，落後0比3，佢果斷換入前鋒洛迪高高斯搏殺，呢位21歲巴西新星上陣2分鐘就入波，令總比數扳平4比4，先至有得踢加時。

賓施馬加時入波，成功拯救皇馬，呢位法國國腳今屆歐聯已有12球帳及1次助攻，而喺西甲入24球及11次助攻，加上西超盃入2球，今季各項賽事入38球及12次助攻。

法國《隊報》指拜仁慕尼黑已經出局，如果皇馬奪得今屆歐聯冠軍，賓施馬好大機會力壓羅拔利雲度夫斯基，獲得今年金球獎。《隊報》同金球獎主辦機構《法國足球》屬於同一集團，似乎已事先張揚賓施馬攞獎。