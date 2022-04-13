丁俊暉劣勢大逆轉　驚險奪世錦賽入場券

中國桌球天王丁俊暉驚險保住世錦賽出線資格，周二在謝菲爾德舉行的世錦賽外圍賽最後一圈，一度落後4比7的劣勢下，連追六局以10比7成功逆轉利尼(David Lilley)，阻止斷纜，連續16年爭逐世錦決賽圈。

35歲的丁俊暉近年表現低迷，世界排名已跌出前16，因此要透過外圍賽爭取世錦賽正賽資格，在外圍賽採取19戰10勝的最後一輪賽事遇上利尼，首局即轟出「破百」的137，但其後對手愈打愈順，更一度拋離3局，陷入苦戰，幸而在關鍵時的第12局起頻頻「起迫」，最終連贏六局反勝，並順利躋身下周六（16日）展開的決賽圈。

擁有14個排名冠軍的丁俊暉賽後坦言:「落後４比７時，無法對準打球，他的確表現很好，而當我追至7比7時，他開始有失誤，我嘗試做得更好的防守，現在的表現我已經比起聖誕期間有進步；再給我多一點時間，我相信應該重拾狀態。」

至於另一位亞洲球手泰國的塔猜亞，亦順利以10比7擊敗桑治，獲得出線正賽的資格。今季的世界桌球錦標賽將於本月16日至5月2日在克魯斯堡舉行，「小丑」沙比將爭取衞冕，而重登世界第一的奧蘇里雲則向個人第7個世界冠軍的目標進發。