賽後同「肥安」有講有笑　杜曹炮轟主球證

衞冕冠軍車路士琴日深夜喺歐聯8強次回合，作客上演絕地反擊，同皇家馬德里激鬥至加時，最終總比數以4比5被淘汰出局。賽後領隊杜曹就對主球證相當不滿，事關下半場馬高斯阿朗素曾經因手球慘食炸胡，但佢並無親自去場邊翻睇，完場後甚至仲同皇馬領隊安察洛堤有講有笑。

首回合落後1:3嘅車路士，作客嚟到班拿貝球場一直壓住嚟踢，64分鐘馬高斯阿朗素殺入禁區，扣過對方守衞再右腳抽入，不過VAR裁判卻指依名西班牙後衞起腳之前，個波彈到隻手，判入球無效，令車路士無辨法早早擴大比數，埋下出局伏線，杜曹大鬧球證應該主動啲去翻睇：「我喺首回合已經感覺到球證有啲誤判，仲有今日雖然我冇清楚見到（阿朗素）個球，但我超級失望球證竟然冇親自去睇VAR。你係主裁判，唔應該交畀球場外坐喺房嘅人做決定。」

另外令杜曹更加嬲嘅係，賽後見到球證竟然同對方領隊安察洛堤有講有笑：「我好失望，當我想走過去同球證講多謝個陣，發現佢同緊對方主帥笑住傾計。一支球隊喺120分鐘竭盡全力，但賽後球證反而同對手一齊笑，當時絕對唔係屬於一個好嘅時機。」