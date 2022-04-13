亞協盃　理文冒雪到埗蒙古　天氣場地成挑戰

港超球隊理文完成3周的泰國集訓之後，周三（13日）抵達烏蘭巴托，為下周二（19日）的「亞協盃」東亞區附加賽作準備。由炎熱的泰國，轉戰正處於嚴寒的蒙古，主教練陳曉明直言天氣及比賽場地，都會成為「黃黑軍團」要應付的難題。

在泰國備戰期間，理文無論訓練還是與當地球隊拍跳，都需要在酷日下進行，惟到達「亞協盃」附加賽比賽城市烏蘭巴托，迎接「黃黑軍團」的卻是大雪紛飛景象，比賽當日亦有可能要冒嚴寒作賽。面對與此前截然不同的天氣狀況，主教練陳曉明表示：「泰國30度，呢度得幾度，溫差係要克服。」「曉明Sir」承認選擇在炎熱的泰國備戰安排不理想，但解釋當時選擇不多，亦因此決定提早到烏蘭巴托，讓球員適應當地環境。

此外「曉明Sir」透露比賽場地亦是理文需要面對的挑戰：「之前蒙古呢度嘅訊息又話踢真草，依家又話踢人造草，搞到我哋都有啲混亂，理文近年比較少踢仿真草，訓練期間，球員或會有不良嘅反應。」他表示經過泰國集訓之後，球隊狀態恢復6至7成，到達蒙古後，訓練內容會以恢復為主，務求以最佳體能迎接與220體育會的附加賽對決。