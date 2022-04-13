尹戈爾前列腺癌已治愈　勢領荷蘭再創佳績

早前曾經喺荷蘭電視節目中透露，患上前列腺癌嘅荷蘭國家隊主帥尹戈爾，近日公開表示已經成功接受治療，擊退身體內嘅癌細胞，將會如常領軍出戰今年卡塔爾世界盃，「橙衣軍團」嘅支持者終於可以鬆一口氣。

「我已經經歷完一切，接受咗25次放射治療，然後再等待五、六個月，但事實證明真係有用。」尹戈爾康復之後，相信都唔會有太多時間休息，事關依名三度出任荷蘭主帥一職嘅70歲教練，年底將會帶隊出戰卡塔爾世界盃。喺世盃外G組力壓土耳其首名出線嘅荷蘭，世盃分組賽抽籤被編入A組，將會同東道主卡塔爾、厄瓜多爾同塞內加爾爭出線。

尹戈爾即使患上前列腺癌，但依名老牌教頭依然保持專業，除咗早前繼續親自領軍出戰國際友誼賽，為免引起隊內職球員擔心，佢仲一直隱瞞病情，直至早前接受當地電視節目《Humberto》直播訪問先首次公開，隨即引起外界曄然。不過當時佢已經表明唔會辭任荷蘭領隊，如今病情好返晒，相信尹戈爾可以專心帶領「橙衣軍團」再創佳績。