曼城作客馬體會睇定嚟食

歐聯8強次回合大戰，西甲球隊馬德里體育會主場再鬥英超豪門曼城。首回合曼城小勝1比0，今仗和波就可以晉級4強，唔需要急於求勝，預料會以最擅長嘅傳控踢法，盡量拖慢比賽節奏保住領先優勢。馬體會礙於形勢非勝不可，但佢哋守強攻弱，加上近6場歐聯主場不勝，其中5場總入球開2球或以下，寧願博中位數2.5球嘅入球細。（Now 643周四凌晨3時直播）

從首回合戰情可見，雙方實力有一定距離，曼城該仗控制大局，反觀馬體會排出「550」死守陣式，放棄進攻全場零射門，被曼城領隊哥迪奧拿嘲諷係最難攻破嘅陣式，但馬體會最終仍然失守，導致今仗必須贏波先有望晉級。

由於馬體會本身唔擅長主攻，加上仲要提防曼城突擊，即使為勢所逼，預料「床單兵團」踢法亦唔會太過進取。馬體會曾經兩次喺歐聯淘汰賽首回合作客落後1球，次回合法定時間僅分別贏1比0及2比0，可見佢哋奉行穩中求勝，上仗聯賽作客0比1意外不敵馬略卡，今仗更要面對控球能力超強嘅曼城，要入波唔容易。

藍月亮激戰過後要回氣

曼城剛於周日晚同利物浦合演一場扣人心弦嘅英超大戰，和波後雖然仲手握爭標主動權，但耗力甚大球員回氣需時，今仗應會以靜制動，避免體力後勁不繼。雖然「藍月亮」球星如雲，但始終欠缺一位把握力強嘅箭頭，令主帥哥迪奧拿焗住採用無鋒陣，首回合上半場未有命中目標埋門，今場或會再次出現拉鋸局面，入球唔慌多。