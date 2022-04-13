主場出擊！利物浦半Ｗ開香賓

今晚歐聯8強次回合，利物浦返主場晏菲路迎戰賓菲加。首回合領先3比1嘅「紅軍」，近年遇上葡超球隊贏波當食生菜，而且踢得非常搶韁，往往半場就領先對手，為免夜長夢多，主場出擊必定希望盡快領先，摧毀對手嘅鬥志，等班主力可以休息，半場主勝值得再追。（Now 644周四凌晨3時直播）

利物浦首回合憑伊巴希馬干拿迪、沙迪奧文尼同路爾斯戴亞斯各入一球，取得3比1領先優勢。其中1月由波圖加盟嘅路爾斯戴亞斯極速融入，表現大獲好評，呢位哥倫比亞射手對葡超球隊非常熟悉，相信今仗都會落場幫「紅軍」爭取士哥。值得留意佢哋近5次歐聯對葡超球隊錄得全勝，其中4次半場就取得領先優勢，今晚可望速戰速決，等班主力唔使踢足，為即將喺英足盃4強硬碰曼城做準備。

賓菲加焗攻易露空位

賓菲加今屆歐聯殺入8強，已經算超額完成。佢哋作客表現麻麻，計埋外圍賽近5場歐聯作客僅獲一勝，其中3場同對手互交白卷，另外僅有一次可以喺半場入到波，踢得相當保守兼慢熱，加上首回合失利下，今仗造訪晏菲路焗住搶攻，只會令後防暴露更多空位，益晒利物浦一班高速射手，隨時半場都頂唔住，一於撐利物浦半場主Ｗ。