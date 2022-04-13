38歲長谷部誠臨危受命　鬥老對手奧巴美揚

巴塞隆拿同法蘭克福將於周五(15日)凌晨歐霸盃8強次回合交鋒，法蘭克福後衞杜達首回合被逐，今場需要停賽，預料38歲日本老將長谷部誠將會臨危受命擔任正選，同昔日老對手奧巴美揚大鬥法。

長谷部誠2008年去德甲搵食，加盟禾夫斯堡，其後轉投紐倫堡，2014年轉投法蘭克福之後一直效力至今。呢位可以勝任防守中場同中堅嘅全能戰士年紀已大，今季上陣時間減少，德甲僅14次披甲，歐霸盃8強首回合主場對巴塞，佢並冇上陣。

不過，杜達次回合「坐波監」，長谷部誠終於有任務，就係要凍結巴塞射手奧巴美揚，兩人以往曾於德甲有唔少碰頭機會，同埋2019年11月歐霸盃分組賽，長谷部誠同當時效力阿仙奴嘅奧巴美揚又有2次交鋒，雖然奧巴美揚2場都有波入，但阿仙奴同法蘭克福各勝1仗。

長谷部誠認為雖然巴塞隆拿攻力強大，但雙方首回合打和1比1，證明法蘭克福防守穩陣，足以同對方周旋到底，次回合要令巴塞冇入波機會。