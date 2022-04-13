RB萊比錫00後孖寶 成最貴潛力新星

加華度爾(左)及蘇保斯拉爾(右)成最貴潛力新星。(Getty Images)

德甲球隊RB萊比錫近年出產唔少優秀球員，成為豪門爭奪目標，包括2位中堅伊巴希馬干拿迪、烏柏美卡奴已分別被利物浦同拜仁慕尼黑收購，RB萊比錫繼續有新一代潛力新星冒起，就係後衞加華度爾、中場蘇保斯拉爾。

年僅20歲嘅加華度爾出身於薩格勒布戴拿模，2年前被RB萊比錫簽入，今季先至首次喺德甲上陣，迅速成為球隊主力，各項賽事上陣39場入2球，已成為克羅地亞大國腳。

佢可以勝任中堅同左後衞，技術非常全面，根據足球統計機構《CIES Football Observatory》公布歐洲5大聯賽最貴潛力新星排名榜，加華度爾身價達8,000萬鎊排第1位。

第2位係RB萊比錫中場蘇保斯拉爾，呢位21歲匈牙利國腳上年1月由薩爾斯堡加盟RB萊比錫，今季各項賽事上陣34場入8球，佢腳法細膩、速度快，代表作一定係2020年11月歐國盃外圍賽附加賽，佢補時入波協助匈牙利絕殺冰島，打入決賽周，估計佢身價達到5,030萬鎊。

RB萊比錫一向係「球星加工廠」，擅長低買高賣，唔排除等機會高價出售加華度爾、蘇保斯拉爾，再大賺一筆。