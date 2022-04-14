曼城踢走馬體會暴力足球　完場爆發大混戰

周四(14日)凌晨歐聯8強次回合上演暴力大戰，馬德里體育會主場0比0打和曼城，兩回合合計輸0比1出局。馬體會今場踢法極度粗野，踢人、撼頭、扯頭髮等茅招盡出，補時階段更完全失控，完場後雙方喺球員通道爆發大混戰，要警察介入分隔兩邊球員。曼城晉級後將對皇家馬德里，另一場準決賽由利物浦鬥維拉利爾。

曼城首回合領先1比0，馬體會返主場一改上仗死守風格，大部份時間壓住曼城進攻，不過面對控球能力高嘅客隊未有太多威脅攻門。當比賽陷入僵局，踢法粗野嘅馬體會喺最後階段開始失控，菲臘比蒙達里奧91分鐘暴力踢跌菲爾科頓，再加一腳「抽水」，結果2黃1紅被逐，另一守將史提芬沙域更成為主角，佢先將受傷嘅菲爾科頓強行拉扯出場外，再被影到頭撼史達寧，又扯基亞利殊頭髮，但球證竟然只向佢出示黃牌。

曼城堅守至完場後成功晉級，但馬體會球員情緒仍未平伏，史提芬沙域同基亞利殊喺球員通道內發生口角，馬體會球員禾沙積高突然「暴走」，將一對門將手套怒掟向曼城中堅拿樸迪，隨即引爆大規模衝突，雙方有大量肢體碰撞兼互相擲物，西班牙警方立即衝入球員通道內調停。曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「我冇嘢好講，唔想討論球證或者對手，所有動作大家都睇到，我哋要開始備戰英足盃。」

延伸閱讀：【歐聯血戰曼城慘勝 3主力受傷1個停賽】

為電視台評述嘅前英格蘭國腳里奧費迪南亦表示：「馬體會球員嘅行為好差，佢哋應該為自己所做嘅事羞恥。從足球角度，馬體會今仗表現出色，大部份時間將曼城逼入絕路，但比賽尾段出現嘅鏡頭，根本唔應該喺足球場上出現。」