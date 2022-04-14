利物浦失3球照晉級　高普創紀錄都要認錯

利物浦周四(14日)喺歐聯8強次回合，主場出擊下被賓菲加逼和3比3，但兩回合合計仍贏6比4躋身準決賽。利物浦領隊高普賽後承認變陣「出事」，不過球隊成功晉級，令佢追平軒歷基斯同希斯菲特紀錄，成為德國入歐聯4強次數最多教頭(4次)。

利物浦首回合作客贏3比1，今仗返主場「坐定粒六」，領隊高普亦決定留力準備周六(16日)對曼城嘅英足盃4強戰，同上場聯賽相比作出7個調動，包括防線收起華基爾雲迪積克、阿歷山大阿諾特同安德魯羅拔臣3名正選。

「紅軍」21分鐘由伊巴希馬干拿迪角球頂入領先，雖然32分鐘被追平，但羅拔圖法明奴喺55分鐘同65分鐘連下兩城，將比數拉開到3比1。大局已定下利物浦出現鬆懈，賓菲加由耶梅卓克同達雲紐尼斯兩度突破越位入波，追成3比3平手，但兩回合約利物浦仍贏6比4。

雖然殺入歐聯4強，但高普對幾個失球仍耿耿於懷：「入4強當然非常好，但呢場比賽發生嘅生會被談論，當我對入4強都唔係覺得開心到飛起，就證明有嘢唔妥。利物浦今場大部份時間踢得好好，不過歐聯係講究細節，我哋嘅越位陷阱發揮得唔好，呢個係我嘅錯，因為我換咗7個球員。」