「波斯王子」創桌壇歷史　籲奧蘇退役　

桌球世錦賽外圍賽煞科，華法爾在最後一輪憑着最後一局絕殺，擊敗中國的雷佩凡獲得出線正賽資格，這也是世錦賽史上首位在決賽周出現的伊朗球手。

有「波斯王子」之稱的華法爾今仗打出6 cue 50+，當中包括最決勝局的一桿54度鎖定勝局，最終以10比9力壓雷佩凡。「我很開心可以令我周邊的人感到驕傲。今天我真是很緊張，全身在顫抖，我不停吃朱古力嘗試冷靜，但都無效，差不多連Cue棍都忘了如何控制，我承諾去到克魯斯堡一定做得更好。」

27歲的華法爾於世錦賽決賽圈出戰，意味着有20個國家地區出現在克魯斯堡，而澳洲的羅拔臣及愛爾蘭的杜赫迪是自80年加拿大霍賓之後，奪得世錦賽冠軍的非英籍球手。

能夠踏足克魯斯堡聖殿，是每個職業桌球員的夢想，然而華法爾達成夢想後對６屆世界冠軍奧蘇里雲作出批評，並認為他應該是時侯退役讓年青人有更大空間發展：「我記得聽他說過這只是一份工，但對我來說並不是，我不會放棄，我是為人民努力，我令他們感到自豪，為國家驕傲，創造歷史。」

華法爾直言奧蘇的某些言論過重，就如早前鼓勵孩子不要參與桌球:「我跟他是朋友，但有些言論我不認同，太多負面的言詞，這只會對我們的項目不利。」