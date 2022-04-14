香港隊　FTC重開後首操　張健峰：主力練體能

政府重開體育處所予香港代表隊訓練後，香港足球代表隊及U23代表隊，周四（14日）於將軍澳足球訓練中心（FTC），展開首課操練，備戰「亞洲盃」外圍賽以及9月舉行的亞運。主理操練的港隊教練張健峰，交代今次集訓的目以重拾球員體能為主，較難進行戰術訓練，但認為港隊有能力在上述兩項賽事，與一眾對手抗衡。

港隊新帥安達臣上任後，代表隊首次進行集訓，惟這位挪威教頭近日身處泰國，考察在當地操練的球員，未能親自督師，足總透露安達臣暫定會留在當地，觀看傑志出戰「亞冠盃」分組賽。港超聯腰斬後，一眾港隊球員相隔數月後再次重返球場，負責主理今次集訓的港隊教練張健峰，表示大家練習時心態皆十分正面及開心。講到次集訓目的，他認為較難涉及太多戰術內容，將以催谷體能為主：「如果格硬練戰術，一用全力去比賽嘅話，會比較容易受傷，只可以當Pre-season去做，主力練體能，同埋希望改善球員嘅個人行為、認知。」

港隊6月8至14日將赴印度與東道主、阿富汗和柬埔寨，於亞盃外爭奪出線席位，9月港隊U23則需赴杭州參與亞運會。「張峰」認為亞盃外抽籤結果理想，相信只要有充足時間備戰，港隊有能力克服環境因素，在小組突圍而出，為本地球壇帶來正能量；至於亞運方面，「張峰」則勉勵一眾有機會入選的球員，好好珍惜今次機會，並視出線為目標：「依個年齡層出外比賽經驗好少，所以今次對佢哋嚟講好重要，尤其有十幾個適齡球員需要停賽。」

作為港隊常客的夏志明，表示需要時間認識一班身邊的年輕球員和新面孔，並對能夠重返綠茵場，恢復球隊訓練感覺正面：「踢得代表隊，水平應該有咁上下，我都要認識下啲球員先，睇下佢哋能力如何。因為好耐冇落球場，幾個月冇一班人去練波，現時（港隊開操）係一個好正面嘅情況。」

首次入選港隊U23的冠忠南區門將伍瑋謙，直言今日來到球隊報到時感覺既熟悉又興奮：「咁耐冇練波，一開操就係代表隊集訓，名單上面都有啲自己好熟嘅名，好似顏翺天同龐焯熙，都係過往代表隊梯隊一起踢過嘅隊友，入更衣室嗰刻都有啲熟悉嘅感覺。」陣中有陳凱柏和鞠盈智等南區隊友作伴，Ivan坦言減少了陌生的感覺。作為亞運適齡球員，Ivan認為自己有機會和能力爭奪正選位置，亦視此為自己的首要目標。