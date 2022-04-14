花劍隊周五出戰世界盃　張家朗再衝世一

香港男、女子花劍隊周五（15日）起一連4日出征世界盃貝爾格萊德站。其中，世界排名第2的張家朗，上站32強倒灶，經過一個多月的集訓，今站再次衝擊「世一」寶座。

奧運冠軍張家朗年初登上「二哥」之位，原本有望在2月開羅站登頂，可惜32強敗陣。由於「一哥」、意大利的科干尼同樣32強止步，按照滾動計分法，兩人排名不變，張家朗（188分）落後2分。花劍隊過去一個月，先後在紐約、巴黎集訓，張家朗上周更在當地一場比賽（Challenge 3 MOULINS Habitat）摘銀，狀態頗佳，今站有望乘勢而上，再衝「世一」寶座。

值得一提的是，這位24歲的「劍神」近日還獲提名TC Candler「全球百大型男美女」，是繼何詩蓓後，第2個入選的香港運動員，未知會否成為衝擊「世一」另類動力？

女花方面，張楚瑩、鄭曉為、符妤名和關渝澄會在周五小組賽登場，爭取正賽席位。