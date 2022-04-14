花劍隊周五出戰世界盃 張家朗再衝世一
2022年04月14日 17:02
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張家朗與「世一」無限接近。（FIE圖片）
香港男、女子花劍隊周五（15日）起一連4日出征世界盃貝爾格萊德站。其中，世界排名第2的張家朗，上站32強倒灶，經過一個多月的集訓，今站再次衝擊「世一」寶座。
港隊派出8男4女參加貝爾格萊德站。男花方面，世界排名第2的張家朗和第6的蔡俊彥，直接晉級周日正賽，張小倫、楊子加、吳諾弘、崔浩然、蔣翱駿和陳建雄，則由周六小組賽打起。賽事將設網上直播（https://www.youtube.com/c/FencingVision），預計張家朗將於周日(17日)香港時間下午4時50分出場。
奧運冠軍張家朗年初登上「二哥」之位，原本有望在2月開羅站登頂，可惜32強敗陣。由於「一哥」、意大利的科干尼同樣32強止步，按照滾動計分法，兩人排名不變，張家朗（188分）落後2分。花劍隊過去一個月，先後在紐約、巴黎集訓，張家朗上周更在當地一場比賽（Challenge 3 MOULINS Habitat）摘銀，狀態頗佳，今站有望乘勢而上，再衝「世一」寶座。
值得一提的是，這位24歲的「劍神」近日還獲提名TC Candler「全球百大型男美女」，是繼何詩蓓後，第2個入選的香港運動員，未知會否成為衝擊「世一」另類動力？
女花方面，張楚瑩、鄭曉為、符妤名和關渝澄會在周五小組賽登場，爭取正賽席位。