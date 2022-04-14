【港講J.League】東亞賽區周五開打　日職球隊強戰亞冠

2022亞冠盃東亞區分組賽，將於4月20日（星期五）在泰國（武里南、巴吞、曼谷）、越南及馬來西亞展開。上屆日職聯冠軍川崎前鋒、亞軍橫濱水手、天皇盃冠軍浦和紅鑽與及從外圍賽晉級的神戶勝利船將會代表日本出戰今屆賽事。

●今屆亞冠盃東亞區分組賽共分5組，除了每組首名直接晉身十六強外，三隊最佳次名球隊亦可以取得十六強資格。今日就同大家拆解一下上述四支球隊的分組形勢。

F組：浦和紅鑽 FC山東 FC大邱 內政聯（泰國武里南賽區）

2021年天皇盃得主浦和紅鑽，今屆落入東亞區F組，同組有FC山東（中國）、FC大邱（南韓）與及首次參賽的內政聯（新加坡）。浦和紅鑽堪稱係日職聯中最識踢亞冠的球隊，事關球隊曾經3次進入亞冠決賽並奪冠兩次，成績冠絕日本，今屆成績難免令人期待。

雖然開季即贏得日本超級盃冠軍，但浦和紅鑽開季後表現慢熱，在日職聯10戰過後只得2勝4和排第10位，成績確實平平；不過一眾攻擊球員如江阪任、卡爾遜及卡斯柏真卡最近陸續入波，似乎狀態慢慢有所提升。

韓職聯代表FC大邱可說是浦和紅鑽在F組爭出線的最大勁敵。FC大邱同浦和紅鑽一樣開季表現慢熱，在亞冠盃外圍賽主場面對武里南聯僅靠互射十二碼晉級；而晌國內聯賽頭9場亦只勝2場，狀態稍稍令人擔憂，睇來今季接手的巴西籍教頭伽瑪尚有不少工作需要努力。不過講到球員質素，FC大邱陣中的巴西攻擊手施仙夏費蘭度、南韓國腳級人馬洪喆及李容來皆質素不俗，同浦和紅鑽絕對有得打。

至於首次參與亞冠盃分組賽的新加坡代表內政聯，雖然實力未必及得上日、韓球隊，但今屆賽事的表現亦備受期待。內政聯近年得到新加坡富商注資一躍成為富豪球會，除廣招大牌外援包括前南韓國家隊中鋒金信煜等加盟，更聘用在2020年帶領蔚山現代勇奪亞冠盃的韓籍教頭金度勳執教，難怪在今屆亞冠賽事備受注目，似乎有機會成為F組的黑馬。

上屆中超及中國足協盃雙冠王FC山東，由於賽期上跟今屆中超有衝突，早前已確定會派出21歲以下代表出戰今屆亞冠賽事，在實力大打折扣下，相信首要目標乃避免6戰全敗，但要左右F組的出線形勢則恐怕無能為力。

總結F組的形勢，FC大邱乃浦和紅鑽爭取出線的最大絆腳石，而對陣內政聯的賽事亦要小心行事，但相信浦和紅鑽只要有正常發揮，應能取得小組首名出線資格。

●H組：橫濱水手 全北汽車 FC悉尼 黃安加萊（越南胡志明市賽區）

相比起浦和紅鑽，上屆日職聯亞軍橫濱水手在H組要爭出線則取首名就困難得多，因為同組有全北汽車及FC悉尼兩隊實力份子。

橫濱水手開季以來表現不俗，暫時在日職聯排第二之餘，入球數目更暫時冠絕整個聯賽，而仲川輝人、西川托真及安達臣盧比斯的進攻三叉戟更瓜分了9個入球，可見水手鋒力之強。不過在10場日職聯賽裡面，橫濱水手竟然有11個失球，可見後防並不穩陣，想在亞冠走得更遠確實要好好改善。

上屆韓職冠軍、曾兩奪亞冠盃冠軍的全北汽車，今屆季初表現曾經令球迷相當擔心，幸好球隊最近豪取聯賽三連勝，爬升到聯賽第4位，總算證明球隊已重返最佳狀態。全北汽車陣中粒粒皆星，除了有洪正好、金甫炅、金珍洙等多名國腳在陣，最近亦從美職聯FC洛杉磯招攬國家隊中場金紋奐回流，再加上伊祖辛高、古斯達禾軒歷基等外援攻擊手，可說是橫濱水手爭出線的最大勁敵。

第七度參賽的澳職聯代表FC悉尼可說是亞冠聯常客，但球隊只曾一次晉身淘汰賽階段。FC悉尼今季在澳職聯可說是無復過往勇態，暫時只排第五尚要為確保季後賽資格努力，而24場失球多達34球亦顯示後防漏洞甚多，相信要爭取次名出線亦有難度。

越南聯賽冠軍黃安加萊，因負責主辦H組賽事而擁有主場之利。論牌面黃安加萊當然比不上同組對手，但擁有主場優勢下肯定唔會捱打。曾經外流日乙、韓職及比甲的越南國家隊射手阮公鳳，今季正式加盟黃安加萊出戰亞冠，可說是陣中最為人熟悉的球員，同組對手肯定會對佢加以防範。

橫濱水手、全北汽車在H組的實力可說是最為突出，首名出線資格相信不出於呢兩隊，而為了確保可能的次名出線資格，兩軍隨時在其餘賽事盡量爭取入球，呢組隨時會出現多場大手交易。

●I組：川崎前鋒 FC廣州 柔佛DT 蔚山現代（馬來西亞柔佛賽區）

I組方面，上屆日職聯冠軍川崎前鋒將遇上韓職傳統勁旅蔚山現代爭奪出線資格，兩軍的對碰可說是呢組的焦點。

川崎前鋒開季至今暫時在日職聯排榜首，10戰取6勝以兩分帶離次席的橫濱水手，狀態相當唔錯。不過川崎前鋒今季在場上的演出看似不如往季般佔盡優勢，偶有陷於苦戰的情況，新加盟的泰國國腳猜拿迪普桑格辛（猜拿帖）亦未完全融入球隊戰術之中，此為球隊今季其一隱憂。另外，近幾年川崎前鋒雖然係日本亞冠代表的中流砥柱，但表現並不突出，近4次參戰只得1次能從分組賽出線，球隊對於亞冠的取態將成出線關鍵。

蔚山現代暫時在韓職同樣高踞榜首，9戰7勝2和的不敗成績相當可人，可見球隊在洪明甫的帶領下演出日漸成熟。蔚山現代合共9次出席亞冠，更取得2次冠軍，對於亞冠的積極態度與川崎前鋒大相逕庭。蔚山現代陣中同樣擁有多名南韓國腳，李青龍、趙賢祐、金英權等皆是耳熟能詳的名字，再加上天野純及李安納度拿斯文圖兩名今季加盟的外援球員表現對辦，可說是呢組的大熱門。

負責主辦I組賽事的柔佛DT，在大量注資下近年雄霸馬來西亞球壇，成為聯賽8連霸。在亞冠經驗方面，今次亦都係柔佛DT連續第四年參加亞冠分組賽，對於應付其他國家的對手亦甚有心得。柔佛DT的實力雖然未必及得上川崎前鋒及蔚山現代，但憑住主場之利絕對有力攪局；而上年尚在意甲效力烏甸尼斯的阿根廷前鋒科利斯迪利，開季至今已頻頻取得入球，可說是柔佛DT最值得留意的危險人物。

FC廣州的情況跟F組的FC山東一樣，在今屆亞冠同樣派出二隊參戰，明顯採取放棄態度。撇除實力稍稍超班的川崎前鋒及蔚山現代，FC廣州要在柔佛DT身上取分似乎同樣艱難。

I組裡面蔚山現代的實力隨時比川崎前鋒更佳，可說是呢組的出線大熱門；假若川崎前鋒並非以百分百的態度去應付今屆賽事，佔有主場之利的柔佛DT成功偷雞奪得次名亦非奇事。

●J組：神戶勝利船 清萊聯 傑志（泰國武里南賽區）

在外圍賽險勝墨爾本勝利晉級的神戶勝利船被抽進J組，同組有港超代表傑志及泰國代表清萊聯，至於中國代表上海SP則因上海疫情嚴峻而宣佈退出今屆賽事，令J組只有3隊。

神戶勝利船近年大灑金錢構建豪華陣容，自2020年後再次參加亞冠賽事自然備受矚目，但球隊今季的成績卻暫時教人慘不忍睹。神戶勝利船在日職開季至今的10場賽事只得4和6負仍未開齋，早前更開除三浦淳宏並以西班牙老牌教頭洛天拿出任監督一職，期望扭轉乾坤。球隊陣中擁有恩尼斯達、保贊、大迫勇也、武藤嘉紀、酒井高德、山口螢等星級球員在陣，論質素理應冠絕J組，難怪依然被視為出線大熱。

香港代表傑志因港超停戰關係，早早已飛到泰國進行集訓及友賽，務求盡快提升比賽狀態，球隊早前已完成全數6場友賽賽事，錄得3勝2和1負的成績，表現尚算不俗。上屆傑志在亞冠分組賽最終屈居第二但未能出線，但作賽經驗卻相當寶貴，在陣容變動不大下相信今屆會有更進一步的演出；之不過傑志陣容平均年齡甚高，在炎熱天氣下加上要應付密集賽程，將成出線最大隱憂。

泰國代表清萊聯以泰國足總盃冠軍身份直接晉身亞冠分組賽，而J組賽事將在武里南進行，對於清萊聯總算有半個主場之利。泰國甲組聯賽已接近尾聲，現排第四的清萊聯表現不算太突出，球隊平均每場入球不足1球，隊中首席射手、巴西前鋒阿莫廉全季亦只取得5個入球，可見清萊聯的攻力相當疲弱，對於爭出線相當蝕底。

雖然神戶勝利船今屆暫時狀態低沉，但論球員質素依然遠超於同組對手，只要發揮正常相信晉級十六強的機會依然樂觀。至於傑志與清萊聯的實力則相當接近，邊隊可以取得次名實在難料。

本周日職聯直播時間：

4月16日中午12：00 札幌岡薩多 對 FC東京 有線電視601／661

4月17日下午2：00 鹿島鹿角 對 名古屋鯨魚 有線電視601／661

4月17日下午6：00 柏雷素爾 對 京都不死鳥 有線電視601／661

本周日乙直播時間：

4月16日下午1：00 大宮松鼠 對 千葉市原 有線電視602／662

4月17日中午12：00 秋田藍閃電 對 長崎成功丸 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準

日職聯每月焦點（4月）：