「菁英盃」新獎項達雙贏　 JSR期望再接再厲

為鼓勵年輕球員陣上一展所長,「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」 (JSR)與香港足球總會及on.cc東網合作,於「菁英盃」第二循環賽事開始,每場增設一個「JSR U22 Player of the Match」獎項,藉此為培育本地年輕球員出一分力;與此同時,JSR學員藉機會親身到場採訪賽事。「JSR U22 Player of the Match」獎項鼓勵年輕球員在場上傾力發揮之餘,亦讓一眾體記未來接班人得到實戰的機會,一舉兩得。

53位U22球員共入22球

今季「菁英盃」合共有55位U22球員註冊,當中有53位有份上陣,合共攻入了22球。由次循環開始每場「菁英盃」賽事都由獨立專業評審選出該場的獲獎球員,各支球隊都對於增設獎項十分受落,對年輕球員得以被重視表示歡迎。此外,10多位JSR歷屆畢業學員有份參與報道「菁英盃」賽事的實習工作,他們分別負責攝影、文字報道、拍攝訪問等等工作,過程中獲資深導師傳授更多工作經驗。儘管距離新一季港超聯尚有一段日子,JSR已表明熱切期待再次支持「菁英盃」的機會,協助更多的年輕球員和體記成長。

【6位得主講感受】

趙聡悟‧傑志

■雖然在59分鐘才後備入替,趙聡悟(左)卻成「藍鳥」贏波的一大功臣,他在球隊被追和1比1後不久,憑一己之力殺入禁區博得12碼,並由丹恩奴域射入為傑志閃電再度領先。年紀輕輕的趙聡悟賽後向第7屆JSR學員黃曉晴表示,對博到12碼感高興,並享受盤扭帶來的成功感。

伍瑋謙‧冠忠南區

■今季加盟冠忠南區後,逐漸成為主力的伍瑋謙(Ivan),對自己繼9月份「最佳撲救」後再奪個人獎項感到振奮,尤其是要保持「清白」的話,非一個龍門或一條防線努力就可達到,而是由前鋒在前場逼搶開始,故感謝每位隊友的付出。言談比實際年齡成熟的Ivan,賽後接受第7屆JSR學員蘇家豪訪問時提到,是役勝仗得來不易。

鍾凱文‧東方龍獅

■正選上陣零封對手的門將鍾凱文感覺自己在球隊中有成長,並向隊中的資深球員如葉鴻輝、廖富源和梁振邦等表達謝意,在日常訓練不斷提點自己,令到自己從他們的經驗與分享中學習,有助自己在場上表現能夠更進一步。賽後他跟第8屆JSR學員梁榮海分享,揚言自己往後都會專注於爭取更多上陣時間,替球隊取得勝仗。

孫銘謙‧東方龍獅

■上半場16分鐘一記靚波先開紀錄,再於85分鐘替球隊「埋齋」頂成3比0的「孫銘」(右),賽後接受第8屆JSR學員梁榮海的訪問時表示,很高興球隊新年首戰贏波,但個人並不會自滿,因每場都有值得學習及需要改善的地方,今年會繼續努力。

簡嘉亨‧冠忠南區

■一直在球隊尋求更多上陣機會的簡嘉亨,在下半場48分鐘為球隊打開紀錄,其後再於67分鐘錦上添花,為球隊鎖定勝局。個人梅開二度的簡嘉亨賽後接受第8屆JSR學員吳雋彥訪問時透露,賽前沒有想過自己可以取得入球,但加盟球隊後一直很想入波,而且亦感謝教練團隊在訓練中不斷鼓勵他在比賽時要多起腳射門才會有收穫。

理文‧黃皓雋

■在理文大勝港會一役中貢獻一入球兩助攻的黃皓雋(左),賽後接受第7屆JSR學員郭衍霆訪問,他對取得開齋入球及當選「JSR U22 Player of the Match」感到開心,並謙虛表示仍有很多地方要改進,亦不忘感謝教練和隊友的信任及支持。

【JSR U22 Player of the Match當選球員】

日期 賽事 得主

2021/12/18 冠忠南區 3:1 傑 志 簡嘉亨

2021/12/19 晉 峰 0:2 東方龍獅 鍾凱文

2022/01/01 香港U23 0:3 東方龍獅 孫銘謙

2022/01/01 理 文 5:0 港 會 黃皓雋

2022/01/02 傑 志 3:2 標準流浪 趙聡悟

2022/01/02 晉 峰 0:1 冠忠南區 伍瑋謙

陳文俊:希望新季繼續搞

對於「JSR U22 Player of the Match」獎項之設立,先後有前鋒簡嘉亨和門將伍瑋謙當選的冠忠南區,主席陳文俊認為十分正面:「成件事係好好嘅安排,畢竟年輕球員除咗落場機會之外,鼓勵同認同都非常重要,希望喺新一季會繼續有同類型嘅獎項。」

至於有份促成獎項成立的足總CEO譚秋朗認為,「菁英盃」是一個很好的平台讓年輕球員取得實戰經驗,而「JSR U22 Player of the Match」獎項更可推動他們交出好表現:「我希望這些經驗可幫助他們在9月舉行的亞運會,為香港爭取好成績。」