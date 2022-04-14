香港隊　赴海外集訓　6月「拍跳」馬來西亞

為備戰6月份在印度加爾各答，舉行的「亞洲盃」外圍賽D組賽事，香港足球總會周四（14日）表示正積極計劃，於5月中、下旬進行海外集訓及友賽馬來西亞，至於球員名單將稍後公布。

馬來西亞足總早前透露，將於6月初與香港隊，於吉隆坡市交的國家體育場上演熱身賽。而這個消息剛剛亦獲得證實，足總續指今次海外集訓會視乎各地疫情發展，並在符合防疫規例，以及保障參賽相關人員的健康為前提下進行，務求在亞盃外前讓球員重拾比賽狀態，力爭佳績。

今次友賽「拍跳」馬來西亞，屬於港隊新任主帥莊恩安達臣首次領軍。港隊對上一次面對馬來西亞，是2017年10月的「亞洲盃」外圍賽，當時港隊靠佐迪和麥基的入球，主場以2比0擊敗對手，而該仗港隊教練正是目前執教馬來西亞的金判坤，今仗亦是「Kim sir」2017年離隊後首次倒戈。

港隊今屆在「亞洲盃」外圍賽被編入D組，6月8日至14日期間，會先後對陣阿富汗、柬埔寨及印度，3仗賽事均在印度加爾各答的鹽湖體育場（Vivekananda Yuba Bharati Krirangan）舉行，意味着港隊6月初與馬來西亞「拍跳」後，將要馬不停蹄前往當地作最後備戰。