鋼門把關　巴塞歐戰主場旺「細」

今晚歐霸8強次回合上演生死戰，巴塞隆拿主場硬撼法蘭克福，兩軍嘅德國門神奇雲查普與達史特根再次正面交鋒。首回合法福踢出銳利反擊，巴塞吃盡苦頭下逼和1比1算係執到，今仗務必小心為上，加上佢哋近期喺魯營出戰歐洲賽入波唔算多，2.5球嘅入球細更值博。（Now 645周五凌晨3時直播）

巴塞首回合先失波底下，憑後備上陣嘅法蘭基迪莊同奧士文尼迪比利一次美妙組織，造就費倫托利斯扳平1比1。賽後主帥沙維強調對手嘅反擊極具威脅，能夠全身而退已經好滿意。法福首回合有後衞杜達「兩黃一紅」被逐今仗停賽，冇咗呢位主力中堅指揮防線，造訪「地上最強」一定先做好防守。

今仗另一焦點係兩隊嘅德國門神對決，法福嘅奇雲查普同巴塞嘅達史特根喺國家隊長期屈居紐亞之下，甚至有指達史特根近年表現冇咁穩定，令奇雲查普有望爭做第二把交椅，上次國際賽德國對以色列佢就救出極刑，歐霸首回合亦演出身價屢救險球，不過「達仔」近排有回勇迹象，上仗聯賽對利雲特勇救12碼，兩人一定使出渾身解數守住城池，證明自己先係紐亞頭號接班人。

巴塞自從冬窗買入奧巴美揚及費倫托利斯等前鋒後，進攻有明顯改善，但之前一直紮住上嘅中堅碧基今仗多數缺陣，焗用基文迪朗格勒堅牙煙，佢上仗聯賽對利雲特後備落場冇耐，即魯莽侵犯對手輸12碼，受過教訓巴塞條防線相信會打醒精神，踢得更加謹慎。

查實巴塞喺各項賽事法定時間已經保持23仗不敗，但要留意當中5仗歐霸錄得3勝2和，勝率僅得60%，而且佢哋喺歐洲賽主場面對死守球隊，經常老鼠拉龜冇碇埋手，近4次喺魯營出戰歐洲賽，全開2球或以下，包括歐霸8強與加拉塔沙雷互交白卷，2.5球嘅細盤有2.4倍咁好分，非常抵玩。