甲一　南青中鋒麥洛連返加拿大落班　南華教練離隊

本地甲一籃壇受第五波疫情衝擊，雖然復賽有望，但難免出現人腳變動。南青周四（14日）證實，加拿大籍中鋒麥洛連因疫情因素離隊，轉投加拿大精英籃球聯賽（CEBL）球隊Fraser Valley Bandits。另外，南華領隊洪游奕透露，波斯尼亞籍教練巴拿莫域亦已解約返回歐洲。

據CEBL官網周三（13日）報道，南青中鋒麥洛連簽約Fraser Valley Bandits，繼2019年後，重返這支CEBL球隊。身高6呎10吋的麥洛連去年加盟南青後，大幅提升球隊內線戰鬥力，此子在今季銀牌賽處子戰對康仁福建時已經一鳴驚人，錄得29分21籃板。其後他續於常規賽擔當球隊得分主力，上陣4場平均得23.8分，協助球隊取得3勝1負，其中對安保漢友一戰轟入賽季新高40分及抓下18個籃板。

南華及南青領隊洪游奕證實麥洛連離隊消息，指他是因疫情而離隊：「Chris已來了香港一段時間，因為疫情關係，思鄉心切，球季又未知何時重開，所以協議解約返回加拿大。不過Chris來季有機會返來打其他球隊。」CEBL新球季將於5月展開，麥洛連將於5月25日開咧戰登場。與此同時，洪生亦透露南華波斯尼亞籍教練巴拿莫域亦因相同情況，已解約返回歐洲。巴拿莫域為南華隊史首個歐洲教練，帶領南華2019年賽季橫掃甲一聯賽及高級組銀牌冠軍，以及在2021年銀牌封王。南華於1月常規賽停擺前，錄得6戰全勝。