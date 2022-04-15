歐霸爆大冷　巴塞慘敗出局

周五(15日)凌晨歐霸盃8強次回合爆出大冷門，西甲勁旅巴塞隆拿主場出擊，一度落後3球，即使補時入2球，仍然以2比3不敵法蘭克福，爆出7.75倍冷客W及50倍波膽。巴塞隆拿兩回合合計輸3比4出局，加上聯賽落後榜首皇馬12分，今季面臨四大皆空。

雙方首回合打和1比1，巴塞隆拿今仗返回魯營球場備受睇好，主W熱到只有1.27倍，但開賽後僅4分鐘，就一盤冷水照頭淋，巴塞中堅艾利加西亞喺禁區內拉跌對手寧斯特朗，被吹罰12碼，菲臘高斯迪主射入網，為法蘭克福閃電打開紀錄。

巴塞失波後傾力反擊，包括奧巴美揚頭槌攻門僅高出，朗奴阿拿奧祖射門，被法蘭克福門將奇雲查普撲出，巴塞扳平唔到之餘，踢到36分鐘再失1球，法蘭克福前鋒山度士波里離門約30碼遠射轟入世界波，領先至2比0。

換邊之後，菲臘高斯迪左路窄角度射成3比0，雖然巴塞兵敗如山倒，但並冇放棄，踢到84分鐘，布斯基斯曾經射入網，但因為越位被判無效，呢位33歲老將仍然喺補時1分鐘射入，追至1比3。

戰至補時10分鐘，法蘭克福中堅恩迪卡喺禁區內侵犯對手盧克迪莊，被吹罰12碼，兼領取第2張黃牌，兩黃變一紅被趕出場，巴塞雖然由迪比主射入網追至2比3，但為時已晚，難逃出局厄運。

法蘭克福雖然只係排德甲第9位，但踢歐霸盃表現醒神，3年前亦打入過4強，但被車路士淘汰。法蘭克福今屆歐霸盃再打入4強，將會對英超球隊韋斯咸。

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