【賽後解碼】巴塞死因係遭球迷出賣？

巴塞隆拿喺歐霸盃8強次回合主場意外不敵法蘭克福出局，令人大跌眼鏡，賽後巴塞會長拉波塔炮轟己方球迷將大量門票轉售畀法蘭克福球迷，令主場氣勢大減，教練沙維亦認為對手球迷聲勢浩大，係巴塞輸波主因。

法蘭克福之前向巴塞申請35,000張門票，但只獲分配5,000張，但開波時卻可能真係有35,000位客隊球迷入場，佔總入場人數近一半，令人嘖嘖稱奇。原來法蘭克福球迷從不同途徑喺巴塞會員及黃牛黨手上收購波飛，最終形成球場內雙方球迷數目勢均力敵，由於法蘭克福球迷非常落力打氣，聲勢上更勝巴塞球迷。

巴塞會長拉波塔炮對於被球迷「出賣」感到非常不滿：「我可以接受球隊輸波，但最令人擔心係發生可恥嘅事，絕對唔可以再出現呢種情況，我哋有相關訊息，需要時間處理及採取手段解決，發生呢種事令人感到憤怒同羞恥。」

巴塞教練沙維話：「氣氛對我哋不利，好似喺中立場踢決賽咁，球會應該作出檢討。」法蘭克福會方不忘抽水，喺社交網上話：「我哋先至係主隊。」法蘭克福近5次作客西班牙球隊，取得4勝1和，的確有料到。

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