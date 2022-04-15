以眼還眼！韋斯咸「報復式」大破里昂

韋斯咸離57年來首個歐洲賽冠軍又近一步！呢支英超球隊周五(15日)凌晨喺歐霸盃8強次回合，作客3比0大破法甲勁旅里昂，兩回合計贏4比1殺入準決賽。里昂自首回合開始多次挑釁，穆沙迪比利上仗令韋斯咸球員被逐後嘅「單眼」鏡頭更成為韋斯咸復仇動力，最終都「以眼還眼」。

首回合韋斯咸主場被里昂逼和1比1，當時艾朗加斯威爾半場被逐後，里昂前鋒穆沙迪比利更向住鏡頭「單眼」慶祝，次回合前里昂twitter更留言「唔係以為里昂晉唔到級呀？」挑釁，結果韋斯咸今仗大踢爭氣波，奇治戴臣、迪格蘭賴斯上半場連入2球，查洛保雲48分鐘再建一功，帶領「錘仔幫」大勝3比0。

迪格蘭賴斯賽後直指里昂嘅挑釁就係佢哋動力：「好明顯，穆沙迪比利首回合對鏡頭單眼，同埋里昂twitter個管理員嘅挑釁，最後都會靜靜咁自打嘴巴，韋斯咸依家入咗4強，仲有乜好講？」韋斯咸twitter晉級後亦留低單眼emoji，明寸穆沙迪比利。韋斯咸曾喺1965年拎過歐洲盃賽冠軍盃冠軍，今次佢哋4強會對法蘭克福，向歐洲冠軍再行近一步。