摩連奴威番次　羅馬大勝晉級保意甲面子

周五(15日)凌晨歐協聯8強次回合，羅馬憑「新托迪」尼高路辛尼奧路上演帽子戲法，主場以4比0大勝挪威球隊波杜基林特，兩回合合計反勝5比2，打入4強，成為今屆歐洲3大盃賽，碩果僅存嘅意甲球隊。羅馬教摩連奴之前3次領軍鬥波杜基林特，僅有1和2負，遭輿論百般嘲諷，今仗終於威番次吐氣揚眉。

羅馬首回合作客輸1比2，今仗有地利優勢，開波5分鐘就由譚美阿巴謙近門射入打開紀錄，之後成為尼高路辛尼奧路表演時間，呢位22歲意大利國腳上半場2次單刀建功，換邊後再把握1次突擊射入，完成帽子戲法，成為球隊晉級大功臣。

尼高路辛尼奧路上月意甲「首都打吡」對拉素，冇得上陣，被指感到唔開心，近期遭教練摩連奴冷落，佢今場大踢爭氣波證明自己有能力佔據正選。

同樣爭氣嘅仲有摩連奴，「寸王」喺今屆歐協聯分組賽2次對波杜基林特，只有1和1負，包括作客慘敗1比6，遭遇執教生涯最恥辱一仗，去到8強重遇呢支挪威球隊，羅馬首回合再輸1比2，摩連奴被輿論嘲諷遇到「天敵」，連一支挪威球隊都贏唔到，今場大勝晉級，摩帥總算省番靚個金漆招牌。

羅馬打入4強之後，將會遇到英超球隊李斯特城，另1場4強法甲球隊馬賽對荷甲球隊飛燕諾。