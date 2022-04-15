英超盛世　歐洲3大盃賽都叫胡

歐聯、歐霸盃、歐協聯4強全部誕生，英超球隊成為大贏家，係3項賽事唯一都佔有席位嘅聯賽，盡顯「世界第一聯賽」地位，隨時可能囊括今屆歐洲3大盃賽冠軍。

歐聯4強由英超同西甲瓜分，英超一、二哥曼城、利物浦，分別迎戰皇馬、維拉利爾，其中利物浦實力及經驗都明顯凌駕「黃色潛艇」，好大機會入決賽。

歐霸盃方面，韋斯咸喺16強淘汰「歐霸之王」西維爾，已顯露冠軍相，8強踢走埋里昂，自1976年之後，首次晉身歐洲主要賽事4強，將會鬥法蘭克福，法軍爆冷淘汰巴塞隆拿，2支神奇球隊交鋒肯定好睇。

歐協聯戰線，李斯特城首次打入歐洲賽4強，重現昔日「神奇球隊」本色，4強遇上由摩連奴執教嘅羅馬，能否再進一步打入決賽，大家拭目以待。

歐聯4強

曼城Vs皇家馬德里

利物浦Vs維拉利爾

首回合27/4、28/4，次回合4/5、5/5

歐霸盃4強

韋斯咸Vs法蘭克福

RB萊比錫Vs格拉斯哥流浪

首回合28/4，次回合5/5

歐協盃4強

李斯特城Vs羅馬

飛燕諾Vs馬賽

首回合28/4，次回合5/5